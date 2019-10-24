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  3. Dolar 5.72'ye geriledi, gözler faiz indiriminde

Dolar 5.72'ye geriledi, gözler faiz indiriminde

Dolar 5.72'ye geriledi, gözler faiz indiriminde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in Soçi’de önceki gün gerçekleştirdiği görüşmeden mutabakat kararı çıkması ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen Suriye’de yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığına yönelik açıklamalar TL’nin değerlenmesinde etkili oldu.

 Dolar/TL, yüzde 1’in üzerinde düşerek 5.76’ya geriledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, dün akşam saatlerinde Türkiye’ye getirilen yaptırımların kaldırılacağını açıklaması sonrası düşüşünü hızlandıran dolar/TL, uluslararası piyasalarda 5.72 seviyesine kadar düştü.

KARAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Dolar/TL’nin 5.80’in altındaki hedefinin 5.72 ve 5.65 seviyeleri olacağına değinen analistler, bugünkü Merkez Bankası faiz kararının doların yönünde belirleyici olacağını söyledi.

BUGÜN AÇIKLANIYOR

Merkez Bankası piyasaların beklediği faiz kararını bugünkü PPK toplantısı sonrası açıklayacak. Merkez’in faiz kararına ilişkin ekonomist tahminlerinin ortalaması ağırlıklı olarak 100 paz puan seviyesinde. En yüksek indirim tahmini ise 200 baz puan. Yabancı ekonomistler de benzer tahminlerde bulunuyor. 

 

 

 

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