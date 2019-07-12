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  3. Dolar 5.65 TL'ye geriledi: Borsa 100 bine dayandı

Dolar 5.65 TL'ye geriledi: Borsa 100 bine dayandı

Dolar 5.65 TL'ye geriledi: Borsa 100 bine dayandı

Fed’in beklentilerin üzerinde faiz indirimi yapacağı beklentisiyle dolar 5.65 TL’ye kadar inerken, Borsa İstanbul yüzde 1’e yakın yükseldi. 

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın tahminlerin üzerinde bir faiz indirimi beklentilerini canlandıran açıklaması piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Tüm dünyada değer kaybeden dolar içeride de 5.6514 TL’ye kadar geriledi. Dolar günü ise 5.6650 TL seviyesinden tamamladı. Fed açıklamaları hisse senedi piyasalarında da alımları hızlandırdı. Gün içinde 100 bin puan sınırına iyice yaklaşan Borsa İstanbul yüzde 0.83 artışla 99.406 puandan kapandı. ABD’de geçen hafta açıklanan tarımdışı istihdam verisi Fed’in faizleri 50 baz puan düşüreceğine beklentilerini azaltmıştı. Piyasalar 25 baz puanlık faiz indirimini daha olası bir seçenek olarak görüyorlardı. Ancak Powell’ın temkinli açıklamaları Fed’in 30-31 Temmuz tarihlerinde yapacağı toplantıda daha büyük çaplı bir faiz indirimine gideceği beklentilerini yeniden canlandırdı.

Yabancı 130 milyon $’lık hisse aldı

Yurtdışında yerleşik kişiler, 5 Temmuz haftasında net 130.1 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Aynı dönemde yabancılar, 70.8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 19.6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Böylece yabancılar 6 haftadır hisse senedinde net alım gerçekleştirdi. 

Döviz rezervleri 580 milyon $ arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 5 Temmuz ile biten haftada 851 dolar artarak 97 milyar 248 milyon dolara çıktı.

 

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