Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6723
  • 6,2756
  • 274.585
  • 101828
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hedefimiz 2023’te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hizmet İhracatçıları Birliği yönetimiyle ihracatımızın artırılması ve ticaretimizin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hedefimiz 2023’te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, paylaşımında, Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı ve beraberindeki heyetle olan fotoğraflarına da yer verdi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşk iddialarına açıklık getirdi
Ümit Erdim'i sinirlendiren kilo yorumu
Cennet Mahallesi'nin oyuncuları buluştu
Begüm Kütük: 'Evet' dediğimiz günün 9. yılı...
Yemekteyiz'den Damat Bayıldı'ya geçmişti... Üzücü haber
<p>Türkiye´nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST´te, Solo Türk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İç

TEKNOFEST´te Su-35 Gösterisi Nefes Kesti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yargıdan emsal karar: Maaşın tamamına haciz uygulanır mı?

3 bin 500 dolar maaşlı işe başvuran adaylar soluğu mahkemede aldı