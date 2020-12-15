Disa Danışmanlık kadrosunu genişletiyor: Hatice Bakırcı Satın Alma Ve Pazarlama Direktörlüğüne getirildi

Her geçen gün kadrosunu genişleten Disa Danışmanlık çalışma ağını da genişleterek büyümeyi sürdürüyor. Türkiye’nin önce gelen kargo ve lojistik firmalarında yöneticilik yapan Bakırcı “Daha büyük başarı hikayesi için buradayım” dedi.

Türkiye’nin önemli sektörlerinde yöneticilik yaptığına değinen Hatice Bakırcı, 2021 yılı için büyük bir özveri ile çalıştıklarını söyledi. “Tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve pandeminin son bulacağını ümit ettiğimiz 2021 yılı için, yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz” diyen Bakırcı, yeni yıl için umutlu olduklarını kaydetti.

2020 yılında koronavirüs nedeniyle bir takım sorunların yaşandığına dikkat çeken Bakırcı “İlk çeyrek sorunlu geçse de normalleşme süreci ile sektör kendini toparladı. 2021 yılı en azından bizim için büyüme ve yeni çalışma sahaları anlamına geliyor. Şuan çalışmalarımız ve yeni yıl hazırlıklarımız tamamlandı. “

“Büyüme Amacı Gütmeyen Sektörler, Küçülür”

Her yeni yılın, yeni bir hedef olduğunu anlatan Hatice Bakırcı, büyüme amacı gütmeyen sektörlerin küçüleceğini ifade etti. “Her yeni gün iş dünyası açısında yeni bir proje ve yeni yatırımlar demektir. 2021 yılı bizim açımızdan büyüme ve yeni projeler demektir. Büyüme amacı gütmeyen sektörler zaten küçülmeyi göze almış demektir. Biz yeni yılı, büyük projeler ve yeni çalışma sahaları ile karşılayacağız. Disa Danışmanlık, bu güne kadar ilgiyle izlenen bir profil çizmiştir. Ben de bu kadro ile yenilikler yapmayı ve hedefleri çok daha yukarılara taşımayı istiyorum. Benim için 2021 yılı yatırım ve büyüme yılı olacaktır” ifadelerini kullandı.