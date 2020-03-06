Dış ticarette virüse karşı tampon bölge

YELDA GÖKDAĞ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüse karşı geliştirilen önlemlere bir yenisinin daha ekleneceğini belirterek, yeni bir formül üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Buna göre, şoförler dorseleri Habur Sınır Kapısı’nda oluşturulacak bir tampon bölgeye dezenfekte ederek bırakacak. Sınırın öteki yanındaki şoförler ise dezenfekte edilmiş dorseleri 6 saat sonra tampon bölgeden alarak yoluna devam edecek.

DEZENFEKTE EDİLECEK



AKŞAM’ın sorularını yanıtlayan Pekcan “İhracatımızın etkilenmemesi için önlem almaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda da Habur Sınır Kapısı ile ilgili neler yapabiliriz, ona odaklandık. Dorseyi gönderip başka bir şoför oradan alsın, biz buradan gönderelim, dorseyi dezenfekte edelim, tampon bölgede bekletelim, ama ihracatımızı kapatmayalım diye düşünüyoruz. Bu doğrultuda ciddi çalışmalarımız var” dedi. Pekcan virüsün tekstil, hazır giyim, deri ürünleri, ayakkabı, mobilya, mücevher ve seramikte fırsata dönüşebileceğini de anlattı. Pekcan riskli sektörler olarak da mermer ve beyaz et sektörünü gösterdi.

GEÇİCİ ÇÖZÜM ŞOFÖR TAKASI



Irak’ta 3 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından giriş-çıkışlara kapatılan Habur Sınır Kapısı’ndan geçiş yapamayan Türk şoförler, aracını şimdilik sınır çizgisinde, Irak´tan gelen şoföre teslim ediyor. Türk şoför geri dönerken, Iraklı şoför aracı ülkesine götürüyor. Uygulama tampon bölge oluşturulana kadar devam edecek. Bu alanda Irak’tan gelen araçların dezenfekte edildikten 6 saat sonra Türkiye’den gelecek araçtan yük almalarına izin verilecek.

VATANDAŞA E-TİCARET YAPABİLMESİ İÇİN CEPTEN EĞİTİMLER VERİLECEK



Ticaret Bakanlığı, Sanal Ticaret Akademisi’ni hayata geçiriyor. Akademi ile ‘Nasıl İhracatçı Olunur?’, ‘İhracatta Devlet Destekleri’, ‘e-Ticaret’ gibi pek çok başlıkta hazırlanan eğitimler vatandaşların bir tık uzağında olacak. Her yerden erişilebilen, mobil cihazlarla da uyumlu ve tamamen ücretsiz Akademi sayesinde, daha fazla girişimci şirketleşecek, daha fazla şirket ihracatçı hale gelecek. Yeni uygulamanın tanıtımını yapan Bakan Pekcan “Eğitim sistemimiz 7/24 çalışma masanızda ya da mobil telefonunuzda her zaman hazır olacak. Vatandaşın hizmetine açık ücretsiz bir eğitim vereceğiz. Eğitime katılan 3 ayrı sertifika alacak” şeklinde konuştu.

GETİRİSİ 7 MİLYAR $ OLUR



Bakan Pekcan “Virüsün ekonomiye etkisini artış yönünden sektör temsilcileriyle beraber inceledik. Alınan sipariş ve kapasiteler göz önünde bulundurulduğunda, 6- 6.5 en fazla 7 milyar dolarlık bir artısı olacağı gözüküyor ama eksisini göremiyoruz” dedi.