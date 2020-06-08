Dış ticarette haziran toparlanma ayı olacak

YELDA GÖKDAĞ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın başkanlık ettiği toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TMB Başkanı Mithat Yenigün katıldı. Pekcan, yaptığı konuşmada “Bizim için haziran ayı bir geçiş dönemi olacak” dedi.

Ekonomide ivmenin yukarı yönlü hareket ettiğini açıklayan Pekcan mayıs ayında yıllık bazda ihracatta düşüş olmasına rağmen, nisana göre toparlandığını söyledi. Pekcan “Önümüzdeki dönemde ihracatçı olduğumuz AB ülkelerinin yeniden toparlanmasını bekliyor, dünya genelinde kademeli bir normalleşmeye geçişin olacağını düşünüyoruz” dedi.

HIZLI TESLİMAT İÇİN LOJİSTİK ÜSLERİNE HIZ



Pekcan, yurtdışı lojistik merkezleri çalışmasına da ağırlık vereceklerini belirterek, yeni dönemde artık hızlı teslimatların yapılabileceği lojistik merkezlerinin önem kazandığını, bu sebeple söz konusu çalışmayı hızlandıracaklarını söyledi. Pekcan, bu dönemde istişareye önem verdiklerini belirtti.

İŞ TRAFİĞİ NORMALE DÖNÜYOR



ŞİRKET KURULUŞU YÜZDE 100 ARTTI



İş dünyasında ‘yeni normal’in ilk haftası iş trafiği normale döndü. 51 bin esnafın yeniden kepenk açtığı İstanbul’da ilk hafta şirket kuruluşları bir önceki haftaya göre yüzde 109 artarak 1.017’ye yükseldi. Geçen hafta İTO Çağrı Merkezi’ne ulaşan arama sayısı da yüzde 98 artarak 16 bini geçti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İlk hafta İTO’dan faaliyet belgesi talebi yüzde 65 arttı. İstanbul trafiği de iş yoğunluğuna döndü. Rakamlara yansıyan telafi ve toparlanma, daha birinci haftadan ‘nerede kalmıştık’ dedirtti” dedi.