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Dikkat İmar barışı ödemeleri için son gün

Dikkat İmar barışı ödemeleri için son gün

İmar barışından faydalanmak için başvuruda bulunan vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedellerini ödeme süresi bugün sona eriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedellerini yatırma süresi bugün bitiyor.

Türkiye genelindeki konutların imar ve iskan sorununun çözülmesi hedefiyle hayata geçirilen imar barışına başvurular için süreç, 15 Haziran'da sona erdi.

İmar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedellerini ödeme süresi ise bugün doluyor.

Bu kapsamda, ödemelerde yoğunluk yaşanmaması için bugün Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Türkiye genelinde belirli şubeleri 10.00-16.30 saatlerinde vatandaşlara hizmet verecek.

Ödemeler, bugün saat 23.59'a kadar Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın internet şubeleri ile mobil uygulamalarından da yapılabilecek.

Bankaların açık şubelerinin listesi "www.ziraatbank.com.tr", "www.halkbank.com.tr" ve "www.vakifbank.com.tr" internet sitelerinden öğrenilebiliyor.

(AA)

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