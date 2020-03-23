Dijital yayınlara ilgi zirveye çıktı

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ “Son zamanların en yüksek ziyaretçi rakamına ulaştık. TV ‘ın mobil ziyaretçi sayısında 14-22 Mart’ta yüzde 60 artış yaşandı. 23 Mart’ta uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı dijital eğitim platformu EBA da TV+’ta yer alacak” dedi. BluTV İçerik Direktörü Deniz Şaşmaz Oflaz ise “12 Mart’tan itibaren günlük yeni üye sayımız yüzde 100, izlenme sürelerimiz ise önceki haftalara göre yüzde 40 arttı” diye konuştu.