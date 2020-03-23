Dijital yayınlara ilgi zirveye çıktı
Sağlık Bakanlığı'nın ‘evde kal' çağrısının ardından dijital yayın platformlarının ziyaretçi sayısı son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ “Son zamanların en yüksek ziyaretçi rakamına ulaştık. TV ‘ın mobil ziyaretçi sayısında 14-22 Mart’ta yüzde 60 artış yaşandı. 23 Mart’ta uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı dijital eğitim platformu EBA da TV+’ta yer alacak” dedi. BluTV İçerik Direktörü Deniz Şaşmaz Oflaz ise “12 Mart’tan itibaren günlük yeni üye sayımız yüzde 100, izlenme sürelerimiz ise önceki haftalara göre yüzde 40 arttı” diye konuştu.