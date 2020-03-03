Digiturk bu yıl Türkiye'de internet hizmeti de verecek

Dıgıturk ve beIN Media Group Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly, 3 yılda Digitürk’e 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarını belirterek, “Türkiye’ye yatırıma devam edeceğiz. Bu yıl internet servis sağlayıcı hizmeti de sunmaya başlayacağız. Aboneler hem kaliteli içeriğe sahip olacak, hem TV kanallarını izleyecek, aynı zamanda internet hizmetini de Digiturk’ten alabilecek” dedi. Al-Obaidly, yeniden yapılandırma stratejisinin ilk somut sonuçlarını bu yıl almaya başladıklarını vurgulayarak, Digitürk’ün yeniden büyümeye geçen bir şirkete dönüştüğünü söyledi.

TÜRK DİZİLERİ GELİYOR



Al-Obaidly, beIN CONNECT’in içerik kalitesini artırmaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi: “Digiturk, orjinal içerikler üreten bir şirket, buraya bir de Türk dizileri gibi yerli içerikleri ekleyeceğiz. Böylece beIN CONNECT’in eğlence içeriğini daha da zenginleştireceğiz.” Al-Obaidly, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finalini de anımsatarak final maçını içinde helikopterli kameraların da olduğu 45 adet 4K kamerayla kendilerinin yayımlayacağını aktardı.

TÜRK FUTBOLU TANITILIYOR



AL-Obaidly, “Futbol yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Türkiye Süper Ligi’nin bilinirliğini artırmak için de çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye Süper Ligi’ni 110 ülkede yayımlıyoruz, Türk futboluna katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi. İçeriğin kalitesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Al-Obaidly, “Türk futbolunu yakından takip ediyorum” ifadelerini kullandı.