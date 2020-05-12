Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile borcun ödenmeme riski teminat altına alınıyor

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası sistemi ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınıyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?



25 Mart 2020’de yayımlanan tebliğe göre, tüm KOBİ’ler ticari alacak sigortası kapsamına alınırken, belirlenen şartları sağlayan mikro ve küçük büyüklükteki işletmelerin yanı sıra orta büyüklükteki işletmelere de alacak sigortası olanağı tanındı. Bu çerçevede söz konusu işletmelerin, bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatının 125 milyon liradan az olması gerekecek.

YARARLARI NELER?



Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, KOBİ’yi ticari borçların ödenmeme riskine karşı korur. Ticari faaliyetlerinizde riskleri en güvenilir şekilde yönetmenizi sağlar. Vadeli satış sonrasında belirlenen tarihte ödenmeyen alacakların KOBİ’yi sıkıntıya sokmasını ve nakit akışlarını bozmasını önler. Firmaların ileriye dönük mali planlarında aksamaları ortadan kaldırır.