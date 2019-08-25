Devlerden Türkiye'ye büyük ilgi: Apple ve Amazondan da önemli araştırmacılar geliyor

YELDA GÖKDAĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı çağrısına dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve teknoloji devlerinden 242 başvuru yapıldı. Başvurusu kabul edilen ve Türkiye’ye gelmeye hazırlanan özel sektör çalışanı araştırmacılar arasında dev şirket çalışanları da yer alıyor. Teknoloji devleri Apple, Amazon, Intel, Bosch ve Volvo şirketleri de Türkiye’ye araştırmacı gönderecek firmalar arasında yer alıyor.

24 BİN TL’YE KADAR BURS

Aylık ihtiyaçları için genç araştırmacılara 20 bin TL, deneyimli araştırmacılara 24 bin TL yaşam gideri ödeneği verilecek. Araştırmacıların eş ve çocukları için de aylık 2 bin 250 TL aile ödeneği sağlanacak.

SANAYİDE BÜYÜME HAMLESİ

Türkiye'ye gelecek bilim adamları arasında ise Harvard, MIT, Stanford, Oxford, Yale gibi dünyanın sayısı iyi üniversiteleri yer alıyor. Bu araştırmacılar Türkiye’nin sanayideki büyüme hamlesinde etkin rol alacak. 127 üst düzey araştırmacı bu programdan faydalanmaya hak kazandı. Araştırmacıların 66’sı devlet üniversitelerinde, 42’si vakıf üniversitelerinde, 11’i özel sektör kuruluşlarında, 7’si araştırma altyapılarında, biri de bir kamu kuruluşunda çalışacak.