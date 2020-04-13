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Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Platformun geçişinde Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait çok sayıda römorkör eşlik ediyor.

Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı’ndan geçiyor. Platformun geçişinde Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait çok sayıda römorkör eşlik ediyor.

Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" saat 10.30 sıralarında Karadeniz’den İstanbul boğazına giriş yaptı. Bahama Adaları bayraklı platformun Boğazından geçişinde Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 5 römorkör eşlik ediyor.


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