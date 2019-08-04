Dev otoyoldan yılda 650 milyon $ tasarruf

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli ulaştırma projelerinden biri olan İstanbul-İzmir Otoyolu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. Yaklaşık 8.5 saat süren İstanbul-İzmir arası ulaşım süresi yeni yapılan 404 kilometrelik yol sayesinde 3.5 saate düşecek. Bu mega projenin aynı zamanda Türkiye’nin verimlilik seferberliğinin bir parçası olduğunu vurgulayan Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, “Projeyle, yılda 650 milyon dolarlık tasarruf sağlanacak” diye konuştu.

ŞEHİR HASTANESİ DE AÇILIYOR

Türkiye’nin 10. şehir hastanesi olan ve 16 Temmuz’da hasta kabulüne başlayan Bursa Şehir Hastanesi’nin de resmi açılışı bugün Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. 16 Temmuz’dan itibaren 70 bin hastayı misafir eden Bursa Şehir Hastanesi vatandaşlardan tam not aldı.

7.5 milyar dolar yatırım yapıldı

İstanbul-İzmir Otoyolu projesi için bugüne kadar yaklaşık 7.5 milyar dolarlık yatırım yapıldığı belirtilirken, Murat Kalsın, “Bu proje sağlayacağı verimlilikle 10 yılda kendisini amorti edecek. Bu açıdan baktığımızda da İstanbul-İzmir Otoyolu, dünyanın en ‘verimli’ kamu-özel sektör işbirliklerinden biri olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

3.5 saate düşüyor

Bugün 192 kilometrelik kesimin açılışı yapılacak. Böylece 8.5 saat süren İstanbul-İzmir arası, 404 kilometrelik yol sayesinde 3.5 saate düşecek.