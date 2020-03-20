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  3. Dev markalar kapadı! AVM'lere ilk kilit İstanbul'da

Dev markalar kapadı! AVM'lere ilk kilit İstanbul'da

Dev markalar kapadı! AVM'lere ilk kilit İstanbul'da

Türkiye'de AVM'lerle ilgili herhangi resmi bir karar alınmazken, önce bazı mağazalar ardından da bazı AVM'ler koronavirüs nedeniyle faaliyetini durdurdu.

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) yönetimi, AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı alındığını duyurdu. Bu süreçte kiracılara gerekli kolaylıkların sağlanacağı belirtildi. Akkök Grubu’na bağlı Akiş portföyünde Akasya ve Akbatı AVM yer alıyor. Mağazalarını kapatan markalar arasında Vakko, İpekyol, Mudo, Faik Sönmez, AVVA, Roman, Çift Geyik Karaca, Twigy, Desa, Colins,Sportife, Boyner ve YKM de bulunuyor.

KARAR HEMEN VERİLMELİ

“Temel ihtiyaçlar dışında tüm perakende noktalarının kapatılma kararı kamu tarafından ivedikle verilmeli “ diyen Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, “Üyelerimiz tüm önlemleri destekliyor” denildi.

AÇIK BÜFE KALDIRILMALI

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), koronavirüs salgınının önlenmesi kapsamında konaklama sektöründe hayata geçirilebilecek uygulamalar konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda TÜROB yönetimi, üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfe uygulamasının kaldırılmasının tavsiye edilmesi kararını aldı.


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