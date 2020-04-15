'Derme çatma dükkanlar yıkıldı, yenileri yapılıyor'

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE



Koronavirüs gündemi, turizm bölgelerindeki çalışmalara engel olmadı. Yılda 4 milyon turist çeken Kapadokya’nın yeni çehresine kavuşması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan kentsel yenileme çalışması sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmalara koronavirüs tedbirlerini de alarak aralıksız devam ettirdiklerini belirterek, turizm yolu olarak isimlendirilen Uçhisar beldesinin yeni bir çehreye kavuşacağını söyledi. Bu kapsamda Hazine arazisi üzerinde bulunan derme çatma, köhne, kaçak nitelikteki 41 hediyelik eşya dükkanı yıkıldı. Yıkılan dükkanların yerine, doğaya saygılı yeni bir proje TOKİ tarafından hayata geçirilecek. Proje kapsamında 11 dükkan, tuvalet ve danışma birimi bulunuyor.

YAZA KADAR BİTECEK



Çalışmaları hakkında bilgi veren Kurum “Turizm yolu olarak da bilinen Nevşehir Uçhisar beldesinde yapılan kentsel yenileme çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldi. Proje tamamlandığında Kapodakya bambaşka bir çehreye kavuşacak. Bugün Kapadokya’da görüntü kirliliği oluşturan yapıların yerine yöresel malzemenin kullanıldığı, Türk mimarisine özgü yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projemizi yaz dönemine kadar tamamlayacağız” diye konuştu.

KAPADOKYA’YA YENİ ÇEHRE



PERİBACALARINI ORTAYA ÇIKARACAK



Projede tamamen yöresel malzeme kullanıldığını ve eski Türk mimarisinden esinlenildiğini anlatan Kurum, “Yaklaşık 2 milyona mal olan proje tamamlandığında Nevşehir’in, Kapadokya’nın tarihi ve kültürel dokusuna uygun, tarihi peribacalarını daha da güzel ortaya çıkaracak bir turizm destinasyonuna bölge kavuşmuş olacak” dedi.

BENZER PROJELERE DEVAM



Kurum, bakanlık olarak Ürgüp Üçgüzeller mevki ile Göreme Esentepe Mevkiinde de benzer projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek, “Bu alanların uygulamalarına yönelik imar planı ve proje onayları Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığı aracılıyla sağlanacak ve yeni dükkânların üretimine devam edilecek” dedi.