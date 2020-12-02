Deri sektöründe küresel buluşma için geri sayım

Türk deri ve dış giyim sektörü, 12 ülkeden yaklaşık bin yabancı sektör profesyonelini Antalya’da ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin (TDKD) düzenlediği ‘Leather&Fur’ Fuarı, 11-14 Aralık tarihleri arasında Antalya’da kapılarını açacak.

2021 İÇİN KRİTİK



55 katılımcı firma, son kreasyonlarını dünyanın önde gelen deri ve dış giyim üreticilerine sergileyecek. Bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan etkinlik, salgın sürecinde ciddi daralma yaşayan sektör için de 2021 ve sonrasına hazırlık açısından kritik önem arz ediyor. TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, şunları söyledi: “Türk deri ve konfeksiyon sektörünün hedef kitlesi yüzde 95 oranında yabancılar. Kovid-19 salgınında turizmden sonra olumsuz etkilenen ikinci sektörüz. Ancak 2021’in ikinci yarısından itibaren bir talep patlaması beklentimiz mevcut. Bu yılki fuarda hedefimiz ticaretten önce motivasyon.”

Rusya’nın sektör için büyük önem arz ettiğini ifade eden Gözmen, “En fazla ihracatımız Rusya’ya ancak yeterli değil. Bu ülkenin yıllık 306 milyon dolar deri ve kürk ithalatı var. Bizim ihracatımız ise 21 milyon dolar seviyelerinde. Bu pastadan çok daha fazla pay almalıyız” ifadelerini kullandı.