Depremden sonra riskli yapı başvurusu katlandı

Manisa ve Elazığ’da meydana gelen depremlerin ardından riskli yapı tespiti yaptırmak isteyenlerin sayısında artış görüldü. Bakanlığa 2019’un ilk iki ayında riskli yapı tespiti yapmak için 1500 kişi başvururken, bu yılın aynı döneminde bu sayı 2 bin 413’e yükseldi. 2019 yılında toplam 9 bin 713 binada riskli yapı tespiti yapıldı.

İSTANBUL İLK SIRADA



En çok tespit yapılan il, 2 bin 493 ile İstanbul oldu. Ankara’da 1770, İzmir’de 746, Şırnak’ta 235 riskli yapı tespiti yapıldı. Bu yıl bugüne kadar 2 bin 413 binada riskli yapı tespiti yapıldı. Konut bağımsız birim sayısı 10 bin 205, işyeri bağımsız birim sayısı 1298 olmak üzere, riskli yapı tespiti yapılan toplam bağımsız birim sayısı 11 bin 503 oldu. En çok riskli yapı tespiti yapılan iller arasında bu yıl 805 ile İstanbul ilk sırada yer aldı.