Depremde iletişim kesintisine son
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, özellikle afet ve acil durumlarda şebekelerdeki trafik yükünün azaltılmasına katkı sağlayan ve internet üzerinden yüksek kalitede ses imkanı veren VoLTE teknolojisinin Türkiye’de de kullanılmaya başlandığını belirterek, telefonu buna uygun abonelerin imkandan yararlanabileceğini bildirdi.
Turhan “Bu teknoloji özellikle deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarında şebekelerde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılmasına katkı sağlayacak. Böylece trafik sıkışıklığına bağlı sorunlar azalacak” diye konuştu.