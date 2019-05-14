Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak istihdam için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımı şartları neler? Sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sözleşmeli er temini yapacağını duyurmasının ardından gözler son dakika haberlerine çevrildi. Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımı hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin detaylarında...

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er başvuru yapmak isteyen adaylar e-Devlet üzerinden giriş yaparak başvurularda bulunabilecek. Adayların başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumaları uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

DENİZ KUVVETLERİ SÖZLEŞMELİ ER ALIMI ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak.

MSB DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2019 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ DUYURUSU

1. Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yapacaktır.

2. Giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

3. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

4. Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir.

5. Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).

6. MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;

a FYT’ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” ve,

b. “FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” ile sınava katılacaklardır.

Rapor ve Muvafakat örnekleri kılavuza eklenmiştir.

7. Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.