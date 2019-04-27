Denetimler hızlandı, çevreyi kirleten tesislere 110 milyon lira ceza kesildi

Miray ÇİMEN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılında çevreye zararlı olan projelere ceza yağdırdı. Bu kapsamda Çevre ve şehircilik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nce 50 bin 456 tesise çevre denetimi gerçekleştirildi. Bakanlık gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesinin yapıldığı bir süreç olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) konusunda 2018’de denetimlerine hız kesmeden devam etti.

259 TESİSİN FAALİYETİ DURDU

Bakanlık, ÇED İzleme ve Denetimi Faaliyetleri kapsamında 2018'de 50 bin 456 tesise çevre denetimi yaptı. Denetimler sonucu Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunan 4 bin 379 tesise ceza verildi. Bu tesislere verilen ceza toplam 109 milyon 32 bin 294 lira oldu. 259 tesisin ise faaliyeti durduruldu