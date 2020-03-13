Denetimler başladı, hapis cezası yolda

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının ardından vatandaş market ve eczanelere akın etmiş, bunu fırsat bilen bazı firmalar da anında fiyatları artırmıştı. Bunun üzerine dün Ticaret Bakanlığı, 81 ilde eş zamanlı denetimler başlattı. Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hem maskeler ve diğer sağlık malzemeleriyle hem de gıdalarla ilgili denetimlere başladıklarını açıklayarak, “Gördük ki gıda konusunda bu sabah itibarıyla bütün raflar dolu, herhangi bir eksik yok ve gıda perakendecilerimizde de gıda fiyatları konusunda olağan dışı bir artış yok” dedi.

2 GÜNDE 5 BİN 170 ŞİKAYET



Pekcan, Haksız Fiyat Artışı mobil uygulamasına son 2 günde 5 bin 170 şikayet geldiği bilgisini vererek, “Türkiye’de 1.3 milyar üretim kapasitesi varken, maske bulunamaması olağanüstü bir durum. Yetkilerimizi kullanarak gerekirse haksız fiyat artışları konusunda Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda da gereğini yapacağız. Bu bilgileri savcılıkla da paylaşacağız.” Pekcan, cezaların ne kadar olacağına ilişkin bir soru üzerine de “Hapis cezasına kadar cezası var” dedi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR



Pekcan, Reklam Kurulu’nu kısa süre önce topladıklarını anımsatarak, “Kurul bu ay ikinci kere toplantı yapacak. 1995’ten beri kurul ilk defa olağanüstü toplanacak” dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da yaptığı açıklamayla, haksız fiyat artısı ve stokçuluk iddialarına iliskin olarak sikayetleri almak üzere, VIMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirdiklerini duyurdu.

Türkiye genelinde market ve eczanelerde haksız fiyat artışlarına yönelik denetimler yapılıyor. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen esnafa cezai işlem uygulanıyor.

ELİMİZDE YETERLİ ÜRÜN VAR PANİK VE STOK YAPMAYIN



Sektör temsilcilerinden de vatandaşa ‘panik yapmayın’ uyarısı geldi. İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, “Fiyat artışı ve fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Ülkemizde yeterli ürün var ve stok sorunu yok” dedi. Sosyal medyada oluşturulan endişe atmosferinin insanları paniğe yönelttiğini belirten Güzeldere, “Tüketiciler bu süreçlerde ‘ihtiyacın kadar al, her zaman uygun al’ anlayışını benimsemeli” diye konuştu.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’de stok yapılması gereken bir ürün grubu bulunmadığını belirterek, “Vatandaşlarımız, fiyatları üç katına çıkaranlara prim vermemeli” diye konuştu.

AVM’LERİN HAZIRLIKLARI TAMAM



Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) düzenlediği ‘Markalı İhracat Zirvesi 2020’ye katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, marka ve AVM’lerin olası bir salgın için hazır olduğunu, perakendecilerin elinde yeterli ürün bulunduğunu bildirdi. BMD Başkanı Sinan Öncel de, “Alınan sıkı önlemlerle virüsü çok az hissettik” dedi.

ONLİNE FİYATLARA DA İNCELEME



Bakan Pekcan, şu anki denetimlerinin dezenfektan, kolonya ve gıdada her türlü malzemeyi içerdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “İnternet ortamında yanıltıcı fiyat bilgileriyle ilgili de gereğini yapacağız. Aynı cezalar onlar için de geçerli.”