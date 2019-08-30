Denetim sonucu 12 villa ve otel projesine mühür
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Denetimlerimizde bugün itibarıyla bin 870 konut ve villa yapısıyla 6 otel ünitesinden oluşan 18 projenin incelemesini yaptık. 12 projede tespit edilen aykırılıklara ilişkin mühürleme işlemini uyguladık. Yine bu projelerdeki 20 kıyı yapısı da ayrıca mühürlendi” dedi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Gölbaşı Belediyesi’ne ait gezi teknesiyle dip temizliği devam eden Mogan Gölü’nde incelemelerde bulunan Kurum, Muğla’nın bütün ilçelerinde 100’ün üzerinde imar denetçisinin çalışmalara devam ettiğini söyledi.