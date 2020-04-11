DEİK Başkanı Nail Olpak: Resesyon yaşansa bile Türkiye az hasarla çıkar

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE



Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının, iş dünyasını da etkilediğini ancak bu panik havasının 1 hafta sürdüğünü belirterek, “İş konseyleriyle sürekli iletişim halindeyim. İlk hafta piyasaya ciddi bir endişe hakimdi. Ama ikinci haftadan itibaren iş konuşmaya başladık. Endişe hala var ama ümitsizlik hiç yok” ifadelerini kullandı. Nail Olpak, şöyle konuştu: “İş dünyasının pek çok kesimiyle sıkı temas halindeyiz. Görüştüğümüz iş insanları, sektörüne göre üretimlerinin yüzde 20 azaldığını baz aldıklarını belirtiyor.”

DÜŞÜŞ % 30’U AŞMAZ



İhracatta, martta yüzde 17’lik bir kayıp olduğunu hatırlatan Nail Olpak, “Dün itibarıyla baktığımızda ihracatta yüzde 30 seviyelerini aşmayacak şekilde bir düşüş bekleniyor. Bu düşüşü normal ve hatta beklenenden daha iyi bir tablo olarak değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

KRİZLERE DAYANIKLIYIZ



Olpak, Covid-19 sonrasında dünyada olası bir resesyon ihtimalini de değerlendirdiklerini, Türkiye’nin bundan diğer ülkelere göre daha az hasarla çıkabileceğini ifade etti. Olpak, “Türkiye’nin geçmişte yaşanan küresel krizler de dahil önemli tecrübeleri var. Krizlerin etkilerine göre pozisyon belirlemede oldukça hızlıyız. Ve en önemlisi de, sürecin dinamiklerine hızla adapte olabilen kendine has proaktif bir yapımız var” dedi.

VERGİ İNDİRİMİ TALEBİ



Olpak, “Hazine ve Maliye Bakanlığımıza da, mücbir sebep kapsamının genişletilmesi ve kısa çalışma ödeneğinde ikinci bir paket gibi farklı konuların yanı sıra bir önerimiz daha oldu. Ödemesini düzenli yapan firmalara 5 puanlık bir SGK indirimi vardı. Bu döneme mahsus vergi ödemelerinde ötelemeler de yapıldı. Ancak SGK indirim oranı artırılırsa ve diğer vergilere de uygulanırsa, firmalar bundan daha fazla yararlanabilir” dedi.

CUMHURBAŞKANI’NA MEKTUP



Bu süreçte ekonomi alanındaki çarkların da optimal seviyede dönmesi gerektiği ifade ederek, “Bu fikrimizi Cumhurbaşkanımıza bir mektupla bildirdik” dedi. Olpak, “Genel bir sokağa çıkma yasağı uygulamasının, ne insanımızın ne de işletmelerimizin yararına olmayacağına inanıyoruz. Aksi halde, işsiz, maaşını alamayan bir milyonlar ordusu ortaya çıkabilir” dedi.

YAZ SONU PARA AKIŞI ARTAR



Ülkelerin şu an en çok ihtiyaç duyduğu konunun güven olacağına dikkat çeken Olpak, şöyle devam etti: “Hangi ülke yatırımcılara daha fazla güven verirse, paranın ve yatırımın gidişatı o yöne doğru olacaktır. Türkiye açısından değerlendirdiğimizde ise; bu yıl yaz aylarının sonunda yabancı para akışının ivmeleneceğini tahmin ediyoruz.”