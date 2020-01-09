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  3. DECPG yöneticisi Franziska Ohnsorge: Türkiye bizi şaşırttı

DECPG yöneticisi Franziska Ohnsorge: Türkiye bizi şaşırttı

DECPG yöneticisi Franziska Ohnsorge: Türkiye bizi şaşırttı

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme beklentisini düşürdü, Türkiye’ye dair rakamları sabit tuttu. Raportör Ohnsorge, “Türkiye peformansıyla şaşırttı” dedi.  

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme beklentisini 2019 için yüzde 2.6’dan yüzde 2.4’e, 2020 için yüzde 2.7’den yüzde 2.5’e, 2021 için ise yüzde 2.8’den yüzde 2.6’ya çekti. Dünya Bankası pozitif ayrışan Türkiye için 2019’a ilişkin daha önce yüzde 1 olarak tahmin ettiği daralma rakamını ise revize etti. Buna göre Türkiye ekonomisinde 2019’da daralma olmayacak. Raporda, Türkiye’nin 2020 büyüme tahmini yüzde 3, 2021 yılı büyüme tahmini de yüzde 4 seviyesinde sabit tutuldu. Raporu hazırlayan Dünya Bankası Ekonomik Kalkınma Görünümü Grubu (DECPG) Yöneticisi Franziska Ohnsorge, Türkiye’nin Dünya Bankası’nı şaşırttığını söyledi.

EKONOMİ CANLANDI

Ohnsorge, Türkiye’nin geçen yıl beklenenden daha olumlu bir performans sergilediğini belirterek “Biz 2019 için negatif büyüme bekliyorduk. Fakat ortaya daha çok duraklama, yüzde sıfır gibi bir büyüme çıktı. Biz politikanın sıkılaştırılmasını bekliyorduk. Bu olmadı. Ekonomi canlandırıldı. Türkiye yukarı yönlü olarak 2019 yılında bizi şaşırttı” ifadelerini kullandı.

POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ AZALDI

Ohnsorge, Türkiye ekonomisinin yeniden büyümesini artırmasını bekliyoruz. 2020 yılında yüzde 3.0 seviyesinde bir büyüme öngörüyoruz. Bu tahminimiz politika belirsizliğinin azalmasına dayanıyor” dedi.


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