02 Kasım 2020 Pazartesi 23:08 | Son Güncelleme:
DASK afetzedeye ödemelere başladı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), İzmir'de ilk ödemelere başladı.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu ilk etapta poliçesi bulunan ve depremde hasar gören konutlara 1.2 milyon TL ödedi. DASK’ın 5 bin 900’ü İzmir’den olmak üzere 10 ilden aldığı toplam hasar ihbarı sayısı dün 6 bin 500’e ulaştı. Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı, ildeki mükellefler tarafından 31 Ekim’e kadar verilmesi gereken 2020/Eylül dönemine ilişkin ‘Form Ba-Bs’ bildirimlerinin verilme süresini 30 Kasım Pazartesi gününe uzattı.