DASK afetzedeye ödemelere başladı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu ilk etapta poliçesi bulunan ve depremde hasar gören konutlara 1.2 milyon TL ödedi. DASK’ın 5 bin 900’ü İzmir’den olmak üzere 10 ilden aldığı toplam hasar ihbarı sayısı dün 6 bin 500’e ulaştı. Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı, ildeki mükellefler tarafından 31 Ekim’e kadar verilmesi gereken 2020/Eylül dönemine ilişkin ‘Form Ba-Bs’ bildirimlerinin verilme süresini 30 Kasım Pazartesi gününe uzattı.