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Dallas FED Başkanı'ndan faiz açıklaması: En azından iki faiz artırımı daha gerekli

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Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed’in bu yılını geri kalanında bir faiz artırımı daha yapacağı ve gelecek yıl iki faiz artırımı daha gerçekleştireceği yönündeki tahmini ile rahat olduğunu; ancak, ekonomik büyümenin ölçülü olması gerektiği yönünde işaretler görmesi halinde bunun değişebileceğini söyledi.

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Nötr faiz seviyesini yüzde 2.5 ve 2.75 olarak gördüğünü belirten Kaplan, "Matematiksel olarak bu seviyelere ulaşmak için en azından iki faiz artırımı daha gerekli. Daha fazlasını yapmanın uygun olup olmadığını görmemiz gerekli. Bu değerlendirmeyi zaman içinde yapacağım, henüz karar vermedim" diye konuştu.

Faiz artırımlarına ara verilmesini savunmadığını vurgulayan Kaplan, ancak getiri eğrisine, GSYH büyümesine ve istihdamda atıl kapasiteler daha dikkatli bakılması gerektiğini ifade etti.

(DHA)

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