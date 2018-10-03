Dallas FED Başkanı'ndan faiz açıklaması: En azından iki faiz artırımı daha gerekli

Nötr faiz seviyesini yüzde 2.5 ve 2.75 olarak gördüğünü belirten Kaplan, "Matematiksel olarak bu seviyelere ulaşmak için en azından iki faiz artırımı daha gerekli. Daha fazlasını yapmanın uygun olup olmadığını görmemiz gerekli. Bu değerlendirmeyi zaman içinde yapacağım, henüz karar vermedim" diye konuştu.

Faiz artırımlarına ara verilmesini savunmadığını vurgulayan Kaplan, ancak getiri eğrisine, GSYH büyümesine ve istihdamda atıl kapasiteler daha dikkatli bakılması gerektiğini ifade etti.

(DHA)