'D-8 ülkeleri Erdoğan'la dinamikleşti'

Üye devletlerin yerel para birimlerini kullanabileceği bir sistemin kurulacağını bildiren D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, “Bu gelişme, bu sene olmasa bile önümüzdeki yıllarda hayata geçirecek. Takas odası için çalışma sürüyor” dedi.