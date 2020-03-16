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  3. 'D-8 ülkeleri Erdoğan'la dinamikleşti'

'D-8 ülkeleri Erdoğan'la dinamikleşti'

'D-8 ülkeleri Erdoğan'la dinamikleşti'

Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Türkiye'nin dönem başkanlığı büyük destek aldıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı boyunca birçok yeni şeylerin çalışmasına başladık. Çalışma ve bir şeyleri yapma şeklimiz değişti. Organizasyona ve çalışmalarımıza dinamizm kazandırdık.” dedi.

Üye devletlerin yerel para birimlerini kullanabileceği bir sistemin kurulacağını bildiren D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, “Bu gelişme, bu sene olmasa bile önümüzdeki yıllarda hayata geçirecek. Takas odası için çalışma sürüyor” dedi.


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