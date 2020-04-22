Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan: Kontak kapatmamalıyız
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, “Salgın sonrasındaki yeni normalde Türkiye'nin çok ciddi avantajlarının olduğunu düşünüyorum. Bundan yararlanmamızın bir koşulu var. Yeni normal geldiğinde biz bütün kontakları kapatıp tekrar açmak durumunda kalmamalıyız.” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, “Ülkeler belli alanlarda daha içe kapanacak. Tarım bunlardan bir tanesi olacak. Bütün ülkeler mümkün olduğunca gıda üretimlerini kendileri yapabilecek şekilde yeniden tasarlayacak” diye konuştu.