Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan: Kontak kapatmamalıyız

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, “Ülkeler belli alanlarda daha içe kapanacak. Tarım bunlardan bir tanesi olacak. Bütün ülkeler mümkün olduğunca gıda üretimlerini kendileri yapabilecek şekilde yeniden tasarlayacak” diye konuştu.