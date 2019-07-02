CTE Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor! İnfaz koruma memuru alımı başvuru şartları nedir?

CTE infaz koruma memuru alımı başvuru formu araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 1 Temmuz itibari ile başladı. Vatandaşlar başvuru işlemlerini 16 Temmuz tarihine kadar yapabilecekler. Yapılacak alımda en fazla personel 6 bin 126 kişiyle infaz ve koruma memurluğunda olacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği ve 1.169 personelle mübaşirlik takip edecek. Başvurularda, lisans mezunları için 2018 KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavı sonucuna göre, 3 bin 71 zabıt katibi, bin 169 mübaşir, 96 şoför, 58 teknisyen ve 30 aşçı olmak üzere toplamda 4 bin 424 adli ve idari yargıda görev yapmak üzere sözleşmeli personel alımında bulunacak.

Ayrıca adaylar, 1-16 Temmuz tarihleri arasında mesai bitimine kadar sadece bir ünvan için ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına yapabilecek. Adaylardan KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almış olma şartı aranacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Bakanlık bünyesine toplamda 17 unvan ve kadroda alım yapılacak. Alım yapılacak branşlarsa şöyle:

Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci.

EN FAZLA ALIM İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞUNDA

Yapılacak alımda en fazla personel 6 bin 126 kişiyle infaz ve koruma memurluğunda olacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği ve 1.169 personelle mübaşirlik takip edecek.

SÖZLEŞMELİ BİN 99 İCRA KATİBİ ALIMI

Adalet Bakanlığı İcra Dairesi Başkanlığı, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavı sonucuna göre, bin 99 sözleşmeli icra katibi alımı gerçekleştirecek.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, ilgili KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almaları gerekiyor. Adaylar başvurularını 1-16 Temmuz tarihleri arasında ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

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d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için ;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

c) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.