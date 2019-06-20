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Cruise devi Atina yerine İstanbul'a demirleyecek

Cruise devi Atina yerine İstanbul'a demirleyecek

Amerikalı cruise şirketi Princess, 2020 yılında Yunanistan’ın başkenti Atina yerine ekonomik gücü nedeniyle İstanbul’u ana limanı yapacak.

Özgül ÖZTÜRK

Yılda 1 milyon 700 bin turist taşıyan Amerikalı Cruise devi Princess Cruise, 2020 yılı için İstanbul’u ana limanı ilan etti. Princess Türkiye Temsilcisi ve Naviosa Genel Müdürü Tolgar Bıyıklı, “Türkiye ekonomik güçlenmesi ve istikrar ortamıyla yeniden cruise turlarının merkezi olacak. İstanbul’u merkez yaparsak Atina’yı pas geçeriz” dedi. 

YÜZEN ŞEHİR GİBİ 

Princess’in en küçük gemisinin 3 bin 500 yolcu kapasitesine sahip olduğunu anlatan Bıyıklı, “Bizim gibi İstanbul’a yanaşmayı planlayan başka gemiler de var. Yenikapı Limanı projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor” diye konuştu. 

Bu yıl 300 bin turist bekleniyor

Dünya cruise turizmi pazarının büyüklüğü 40 milyar dolar. Cruise turizminin Türk ekonomisine yıllık katkısı ise 2 milyar dolar. Dünyadaki cruise turisti sayısı 28 milyon. Türkiye’ye 2013’te 2 bin gemiyle gelen kruvaziyer sayısı 2.3 milyon. 2019’da 300 gemiyle 300 bin kruvaziyer turistin gelmesi bekleniyor. 2020’de ise şimdiden yapılan rezervasyonlarla 400 gemiyle 400 bin kruvaziyer turistin geleceği öngörülüyor.

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