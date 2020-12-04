COVID-19, 2008/2009 ekonomik krizinden daha büyük bir olumsuz etkiye yol açtı

Atradius tarafından küresel olarak hazırlanan “Ödeme Alışkanlıkları Barometresi” araştırması tamamlandı. Atradius ekonomistleri, 2020 yılında dünya genelinde %4,3 oranında bir daralma yaşanacağını öngörüyor. Bu da COVID-19’un, 2008/2009 ekonomik krizinden daha büyük bir olumsuz etkiye yol açtığını gösteriyor. Pek çok ülkenin vaka sayılarının yeniden artışa geçmesiyle birlikte karantina tedbirlerini sıkılaştırmasıyla birlikte iflasların hızlanması beklendiği için beklentilerde aşağı yönlü risk söz konusudur.

2020 salgınının ekonomik etkileri şiddetli ve hızlı olsa da son yayınlanan Atradius Ödeme Alışkanlıkları Barometresi araştırmasında Avrupa’nın virüs nedeniyle yıpranmasına karşın virüse yenik düşmediği görülüyor. Öte yandan salgın, Euro Bölgesi’nde ciddi bir ekonomik durgunluğa yol açtı ve bu nedenle şirketler önümüzdeki yıl daha fazla devlet desteğine ihtiyaç duyabilir.

Bölgede araştırmaya katılan tüm ülkeler, gecikmiş ödemelerde ve alacak tahsilat süresinde salgın öncesi dönemle karşılaştırıldığında artış görüldüğünü bildirdi. Birleşik Krallık ve Hollanda’da vadesi geçmiş faturalarda yıllık bazda sırasıyla %81 ve %75 oranında bir artış tespit edildi. Doğu Avrupa ülkelerinde ise ortalama %88’lik bir artış görüldü. Özellikle Bulgaristan ve Slovakya’da şirketlerin büyük bir kısmı, nakit akışları ve gelirleri üzerinde olumsuz bir etkinin söz konusu olduğunu bildirdi.

Şirketlerin ekonomik gerilemeyi dengelemek için ödeme alışkanlıklarını değiştirmesiyle beraber gözle görülür yeni eğilimler ortaya çıktı. Pek çok şirket ödeme vadelerini uzattı. Çoğu şirket bu hamleyi rekabet güçlerini ve satışlarını artırmak için yaptı. Bununla birlikte, şirketlerin önemli bir kısmı müşterilerine kısa vadeli finansman desteği sunabilmek için satışlarda vade tanıdıklarını bildirdi.

Geç ödemelerdeki ciddi artışa ve likidite sıkıntısı yaşadığını bildiren önemli sayıdaki şirkete rağmen iş dünyasındaki güvenin bir hayli yüksek olduğu görülüyor. Pek çok ülke ikinci bir karantina sürecine giriyor olsa da şirketlerin önemli bir bölümü, önümüzdeki yılın genel görünümüne ilişkin iyimserliğini koruyor.

İş dünyasındaki bu güvenin büyük bir kısmı devlet desteğinden kaynaklanıyor. Araştırmanın yapıldığı ülkelerin çoğunda hükûmetler, iş dünyası için yaklaşımları ve kapsamları birbirinden farklı olan çeşitli destek programlarını hayata geçirdi.

Bu desteğin sürekli olması, önümüzdeki yıl pek çok şirket için hayati öneme sahip olacaktır. İflasların artması beklenirken seyahat, turizm ve konaklama sektörlerinin bu durumdan en çok etkilenen sektörler olacağı öngörülüyor. Bununla birlikte, virüs konusunda olduğu gibi bu konu hakkında da pek çok belirsizlik söz konusu. Virüsün evrimi ve geliştirilecek aşının etkinliği birçok şeyi değiştirecektir. Bu sırada şirketler ise nakit akışlarını korumak için çeşitli alacak yönetimi tekniklerinden yararlanmayı planlamaktadır.

Atradius Pazarlama Kurulu Başkanı Andreas Tesch şu açıklamalarda bulundu:

Atradius Ödeme Alışkanlıkları Barometresi araştırması, COVID-19’un ilk dalgası sırasında Doğu ve Batı Avrupa’dan 13 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, salgından önceki dönemde görülen trendlerin salgın sürecinde nasıl değiştiğini net bir şekilde gözler önüne sermek için geçen yılki araştırmayla karşılaştırılmıştır. Ülke ve bölge bazındaki araştırma raporlarını Atradius’un internet sitesinde Raporlar bölümünde bulabilirsiniz.

Ödeme Alışkanlıkları Barometresi Araştırması linki;

https://atradius.com.tr/reports/payment-practices-barometer-turkey-2020-businesses-hopeful-despite-marked-downturn-in-pandemic-payments.html

Atradius Hakkında

Atradius, 50’yi aşkın ülkedeki stratejik varlığı ile ticari alacak sigortası, teminat ve kefalet, tahsilat ve bilgi hizmetleri sunan global bir şirkettir. Atradius’un sunduğu ürünler, dünyanın dört bir yanındaki şirketleri, vadeli mal ve hizmet satışından kaynaklanan temerrüt ve iflas riskine karşı korumaktadır. Atradius, İspanya’nın en büyük sigorta şirketlerinden ve dünyanın en büyük alacak sigortası şirketlerinden biri olan Grupo Catalana Occidente’nin (GCO.MC) iştirakidir.

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