Çocuklu yabancı futbolcu okula yakın ev seçiyor 

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “Evli ve çocuklu yabancı futbolcuların baktığı ilk konu evin okula ve kulübün tesislerine uzaklığı” dedi.

İMZADAN ÖNCE KONUT

Taş, Galatasaraylı futbolcuların Florya, Fenerbahçeliler Kadıköy, Beşiktaşlılar ise Çekmeköy’de oturduğunu bekar futbolcuların ise daha çok Beykoz, Etiler ve Bebek gibi semtlerdeki lüks loft daireleri tercih ettiğini kaydetti. Taş, henüz imza atmadan önce oturacakları konutla ilgili ciddi incelemelerde bulunduklarını belirtti.