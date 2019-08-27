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  3. Çocuklu yabancı futbolcu okula yakın ev seçiyor 

Çocuklu yabancı futbolcu okula yakın ev seçiyor 

Çocuklu yabancı futbolcu okula yakın ev seçiyor 

Coldwell Banker’ın araştırmasına göre, ev kiralarken çocuklu yabancı futbolcular okula, bekarlar ise sosyal hayata bakıyor.

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “Evli ve çocuklu yabancı futbolcuların baktığı ilk konu evin okula ve kulübün tesislerine uzaklığı” dedi. 

İMZADAN ÖNCE KONUT 

Taş, Galatasaraylı futbolcuların Florya, Fenerbahçeliler Kadıköy, Beşiktaşlılar ise Çekmeköy’de oturduğunu bekar futbolcuların ise daha çok Beykoz, Etiler ve Bebek gibi semtlerdeki lüks loft daireleri tercih ettiğini kaydetti. Taş, henüz imza atmadan önce oturacakları konutla ilgili ciddi incelemelerde bulunduklarını belirtti.

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