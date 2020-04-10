Çoban desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Çoban desteği 2020 ne kadar?

Çoban desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız" dedi.

ÇOBAN DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hayvancılık yapan işletmelere 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak." dedi.