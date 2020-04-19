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CNR, sanal fuarlara başlayacak

CNR, sanal fuarlara başlayacak

Yılda 50'nin üzerinde fuar organizasyonu gerçekleştiren CNR Holding, koronavirüs sürecinde sanal fuarlarla ihracatçının yanında olmaya hazırlanıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıklamaları sonrasında konuyla ilgili açıklama yapan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “Oturup bekleme lüksümüz yok. Fuarlarımızı sanal ortama taşıyacak altyapımız hazır. İhracatçılarımızla el ele vererek düzenleyeceğimiz sanal fuarlarla ihracata ve ihracatçıya olan desteğimizi sürdüreceğiz” dedi. Yapay zeka destekli sanal fuarcılık sistemiyle alıcılarla ihracatçılar sanal ortamda görüşebilecek, sipariş verebilecek. 


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