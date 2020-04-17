ÇKS belgesi nasıl alınır? ÇKS nedir? İşte ÇKS sorgulama ekranı!

Çiftçi Kayıt Sitemi (ÇKS) hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ÇKS ülkedeki tarım ürünlerini yakından takip ederek tarım politikası ortaya koymayı amaçlıyor. Çitçilerin kayıt altına alındığı tarım veri tabanı olan ÇKS hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇKS NEDİR?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır. Sistem çiftçilerin buraya istenen belgeleri beyan ettikten sonra sisteme kayıt olması ile çalışmaktadır. Burada ana amaç yetiştirilen ve üretilen tarımsal ürünlerin tüm ülke çapında takip edilerek tarım politikasının oluşturulmasına yardımcı olmaktır.

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ÇKS BELGESİ NASIL ALINIR?

Çiftçiler ÇKS'ye kayıt olabilmek veya kayıttaki bilgileri güncellemek için, istenen bilgi ve belgelerle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine başvurabilirler. Birden fazla ilçe sınırları dahilinde tarımsal faaliyet sürdüren çiftçiler ÇKS'ye kayıt olmak için, başvurularını tarım arazisinin bulunduğu yerleşim birimlerinden herhangi birinin bulunduğu ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise il müdürlüğüne yapacaklardır.