Çinli cep telefonu 'OPPO' 11 ayda %10 paya ulaştı
Türkiye pazarına gireli henüz 11 ay olan Çinli telefon üreticisi OPPO, 11 ayda iç piyasada yüzde 10 pazar payına ulaştı.
Türkiye’nin Avrupa ülkeleri içerisinde en fazla satış hacmine ulaştıkları pazar olduğunu anlatan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, “Türkiye’ye olan saygımızı göstermek için yerel değerleri, kampanyamızda işliyoruz. Yeni kampanyamızın hikâyesini Orhan Veli’nin şiiri üzerinden kurguladık” dedi.
RENO 3 VE RENO 4 GELİYOR
OPPO 2020’de; Reno 3, Reno 4 serileriyle A Serisi 2021 modellerini sunacak. Zhou, 2020’de birçok akıllı cihazın dünyayla birlikte Türkiye’ye de geleceğini söyledi.