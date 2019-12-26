Çinli cep telefonu 'OPPO' 11 ayda %10 paya ulaştı

Türkiye’nin Avrupa ülkeleri içerisinde en fazla satış hacmine ulaştıkları pazar olduğunu anlatan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, “Türkiye’ye olan saygımızı göstermek için yerel değerleri, kampanyamızda işliyoruz. Yeni kampanyamızın hikâyesini Orhan Veli’nin şiiri üzerinden kurguladık” dedi.

RENO 3 VE RENO 4 GELİYOR

OPPO 2020’de; Reno 3, Reno 4 serileriyle A Serisi 2021 modellerini sunacak. Zhou, 2020’de birçok akıllı cihazın dünyayla birlikte Türkiye’ye de geleceğini söyledi.