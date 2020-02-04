Çin'e gidemeyen bin ithalatçı martta İstanbul'a geliyor
Çin virüs nedeniyle iki mobilya fuarını erteleyince ithalatçılar rotayı İstanbul'a kırdı. Mobilyacılar aynı tarihte İstanbul'da buluşacak.
İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), Çin’de ortaya çıkan koronavirüsü nedeniyle ertelenen dünyanın büyük mobilya fuarlarının yarattığı boşluğu doldurmaya hazırlanıyor. İİB’den yapılan açıklamaya göre, Guangzhou kentinde 18-21 Mart’ta düzenlenecek CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı’yla 28-31 Mart’ta gerçekleşecek CIFM Interzum fuarlarının ertelenmesinin ardından İİB, tüm dünyadan gelecek mobilya ithalatçılarıyla yerli ihracatçı firmaları, 23-30 Mart’ta İstanbul’da bir araya getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda dünyanın en önemli bin mobilya ithalatçısı İstanbul’a gelecek.
BÜYÜK ALIM HEYETİ
İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, şunları kaydetti: “Yurtdışından büyük bir alım heyeti planlıyoruz. Hedef bölgelerimiz ve ülkelerimiz; ABD, Meksika, Avrupa, İngiltere, Orta Doğu-Körfez ülkeleri, Afrika, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri olacak. İhracatçılarımızı istediği firmaları arayıp İstanbul’a davet ediyoruz.”