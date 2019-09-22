Çin, Yuan'ı dünya parası yapıyor

Çin'in uluslararası menkul kıymetler deposu Euroclear Bank ile tahvil piyasasını dışa açma amacıyla yaptığı anlaşma, yuanın uluslararasılaşması kapsamında atılan en önemli adım olarak nitelendirilirken, bu hamlenin küresel fon akışının yönünü değiştirebileceği belirtiliyor. Euroclear ile Çin arasındaki söz konusu bağlantının başlamasının ise en erken 2020 yılının sonunu bulacağı belirtiliyor.