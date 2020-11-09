Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuçları 7 Kasım 2020

Bu akşamın Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler şans oyunları ile umudunu arıyor. Yenilenen çekiliş günleri ve büyük ikramiye havuzuyla dikkat çeken Çılgın Sayısal Loto’da devreden büyük ikramiye tutarı 78.149.398 TL’yi aştı. Artan büyük ikramiye ile katılımın da yoğunlaştığı çekiliş pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak?



9 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.30’da açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü ve noter heyeti huzurunda MP TV üzerinde gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecek ve şanslı rakamlara ulaşabileceksiniz.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

7 Kasım sonuçları: 16, 43, 64, 73, 85, 88 + 24 (Joker)

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …