Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Çığır açıcı projelere Avrupa yolu açılıyor

Çığır açıcı projelere Avrupa yolu açılıyor

Çığır açıcı projelere Avrupa yolu açılıyor

TÜBİTAK, önemli bir keşif veya buluş yapma potansiyeli olan ancak ERC’den fon alamayan projeler için çağrıya çıktı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önemli bir keşif veya buluş yapma potansiyeli olan, değerlendirmede eşik değerin üzerine çıkan ancak Avrupa Araştırma Konseyi’nden (ERC) fon alamayan projeler için TÜBİTAK’ın çağrıya çıktığını bildirdi. Varank, TÜBİTAK’ın çağrısına ilişkin yazılı açıklamasında, 3 yıl içinde ERC’ye sunulan ve eşik değer üzerinde puan almış ancak projeleri fonlanmamış araştırmacıların 2 yıl içinde tekrar başvuru taahhüdünde bulunarak programa başvuruda bulunabileceğini aktardı.

1 MİLYON TL'YE KADAR HİBE

Çağrının yıl boyunca açık tutulacağını ifade eden Varank, program kapsamında bu koşulları sağlayan projelere TÜBİTAK tarafından ‘ERC Projeleri Güçlendirme Desteği’ kapsamında proje başına 1 milyon liraya kadar hibe desteği verileceğini belirtti. Varank, ERC’nin çığır açıcı araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek bilim insanlarını bilimsel mükemmeliyet kriterlerine göre değerlendirerek fonladığına işaret etti.

Sayıları hızla artacak

Bakan Varank, şunları kaydetti: “2007’den bu yana ERC projelerine dünya genelinde 81 bin 923 başvuru alınmış. Toplam 10 bin 14 proje desteğe hak kazanmış. Ülkemizin AB fonlarından daha fazla yararlanmasını istiyoruz. TÜBİTAK’ın yeni programıyla uluslararası arenada rekabet edebilecek projelerimizin sayısı daha da artacak.”

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yüzüme yumruk attı 
İşyerini basanı affetti
Time'ın yeni editörü
Demet Akalın'dan duygusal paylaşım: Yaşadığı dramı anlattı...
Demet Şener - Cenk Küpeli evlendi! işte çiftin nikahından ilk fotoğraflar!
<p>Cumartesi günü erken kalkmak zorunda olup da böyle uyananlar size de günaydın</p>

Bir Cumartesi Sabahı Daha Erken Uyandık

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Savaş sesleri yükseliyor! İran'dan ABD'yi kızdıracak hareket

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko