Çığır açıcı projelere Avrupa yolu açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önemli bir keşif veya buluş yapma potansiyeli olan, değerlendirmede eşik değerin üzerine çıkan ancak Avrupa Araştırma Konseyi’nden (ERC) fon alamayan projeler için TÜBİTAK’ın çağrıya çıktığını bildirdi. Varank, TÜBİTAK’ın çağrısına ilişkin yazılı açıklamasında, 3 yıl içinde ERC’ye sunulan ve eşik değer üzerinde puan almış ancak projeleri fonlanmamış araştırmacıların 2 yıl içinde tekrar başvuru taahhüdünde bulunarak programa başvuruda bulunabileceğini aktardı.

1 MİLYON TL'YE KADAR HİBE

Çağrının yıl boyunca açık tutulacağını ifade eden Varank, program kapsamında bu koşulları sağlayan projelere TÜBİTAK tarafından ‘ERC Projeleri Güçlendirme Desteği’ kapsamında proje başına 1 milyon liraya kadar hibe desteği verileceğini belirtti. Varank, ERC’nin çığır açıcı araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek bilim insanlarını bilimsel mükemmeliyet kriterlerine göre değerlendirerek fonladığına işaret etti.

Sayıları hızla artacak

Bakan Varank, şunları kaydetti: “2007’den bu yana ERC projelerine dünya genelinde 81 bin 923 başvuru alınmış. Toplam 10 bin 14 proje desteğe hak kazanmış. Ülkemizin AB fonlarından daha fazla yararlanmasını istiyoruz. TÜBİTAK’ın yeni programıyla uluslararası arenada rekabet edebilecek projelerimizin sayısı daha da artacak.”