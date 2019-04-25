Cezalı sürücü yüksek prim ödeyecek

Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenlemeyle iyi kötü sürücü ayrımı yapılmasının yolu açıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle trafik sigortası primlerini etkileyecek düzenlemeye gidildi. Yönetmelikte “Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir” denildi.

ALKOLLÜ KULLANAN YANDI

Düzenlemeyle artık trafik sigortası yapılırken kişinin ceza puanı ve ehliyetine el konulma süresi prim belirlenirken dikkate alınacak. Yeni dönemde araç değil, sürücünün sigortalanması süreci de devreye girebilecek. Düzenleme sonrasında iyi sürücüyle kötü sürücü arasındaki prim farkının yüzde 50’ye ulaşacağı, indirimli basamakta olsa bile primi yükselebilecek.