Çeyrek gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı'daki altın fiyatları

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 261,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 261,80 liradan, bin 724 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 745 liradan, 238,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 242,60 liradan, bin 685 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 705 liradan, 842 liradan alınan Yarım Ziynet 852 liradan ve 422 liradan alınan Çeyrek Ziynet 427 liradan satıldı.



ALTIN FİYATLARI 1400 DOLARI AŞTI!





Altın fiyatları 2013 yılının Eylül ayından bu yana en yüksek düzeyi olan 1,400 doları aştı. Altın fiyatlarındaki yükselişe, ABD ve İran arasındaki, insansız hava aracı (İHA) gerginlikleri sebep olurken, ABD Başkanı Donald Trump´ın İran´a bir saldırı emri vermesi ancak daha sonra kararından vazgeçmesi yatırımcıları güvenli limanlara itti.



Küresel emtia piyasalarında;



- Gümüş, yüzde 0.39 düşüşle 14.935 dolardan,



- Altın, yüzde 0.25 artışla 1,347.3 dolardan,



- Bakır, yüzde 0.04 düşüşle 2.702 dolardan,



- Platin, yüzde 0.02 artışla 801.8 dolardan ve



- Paladyum da yüzde 0.37 artışla 1,478.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 259 liraya, çeyrek altın 423 liraya, Cumhuriyet altını da 1,751 liraya yükseldi.Petrol fiyatları, İran´ın ABD´ye ait bir insansız hava aracını vurmasıyla Orta Doğu´da yükselen gherginlikler etkisiyle yükseldikten sonra düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.59 düşüşle 64.07 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.6 düşüşle 53.71 dolardan işlem görüyor.