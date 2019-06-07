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07 Haziran 2019 Cuma 17:42 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 17:42

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın ne kadar oldu"

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 250 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 250,20 liradan, bin 648 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 669 liradan, 228 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 232 liradan, bin 610 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 630 liradan, 805 liradan alınan Yarım Ziynet 815 liradan ve 403 liradan alınan Çeyrek Ziynet 408 liradan satıldı. 

(İHA)) 

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