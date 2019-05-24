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Altın fiyatlarında son durum (24 Mayıs)

Altın fiyatlarında son durum (24 Mayıs)

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,14 azalışla 250,50 liradan tamamladı. İşte 24 Mayıs Cuma günü çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,14 azalışla 250,50 liradan tamamladı.

 İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 408,00 lira,Cumhuriyet altını 1.670,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 düşüşle 250,50 liradan işlem gördü.     

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

                                                     PERŞEMBE                                          CUMA                  

                                                    Alış               Satış                                Alış       Satış     

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)              253,20            253,40                          250,30     250,50    

Cumhuriyet Ata Lira                    1.669,00         1.690,00                       1.649,00    1.670,00  

22 Ayar Bilezik(Gr.)                     231,00             235,00                          228,30       232,30    

Lira(Tam) Ziynet                           1.631,00         1.651,00                       1.612,00    1.632,00  

Yarım Ziynet                                 815,00              825,00                        806,00         816,00    

Çeyrek Ziynet                                408,00              413,00                        403,00           408,00    

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