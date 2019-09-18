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  3. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 18 Eylül 2019 bugün anlık çeyrek altın alış fiyatları

Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 18 Eylül 2019 bugün anlık çeyrek altın alış fiyatları

Çeyrek altın fiyatı ne kadar" 18 Eylül 2019 bugün anlık çeyrek altın alış fiyatları

Çeyrek altın fiyatı ile ilgili Kapalıçarşı son dakika açıklamaları araştırılıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın almak isteyen vatandaşlar heyecanla yapılan açıklamaları takip ediyorlar. 18 Eylül itibari ile altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 274,9 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar/TL'deki değer kaybıyla gerileyen gram altın, günü yüzde 0,3 azalışla 275,2 liradan tamamladı.

Çeyrek altın fiyatı anlık olarak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 18 Eylül çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı’da günlük altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar/TL'deki değer  kaybıyla gerileyen gram altın, günü yüzde 0,3 azalışla 275,2 liradan tamamladı. 18 Eylül’de ise altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 274,9 lira seviyesinde seyrediyor. Haberimiz içerisinden çeyrek altın fiyatına ulaşabilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

 

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını 1.843 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 274,9 lira seviyesinde seyrediyor.

Altının gramı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybederek 274,9 liradan işlem görüyor. Altının onsu ise yatay seyirle 1.501 dolardan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTININ YERİNİ GRAM ALTIN ALDI

Düğünlere en çok götürülen çeyrek altının fiyatı 450 liraya ulaştı. Fiyatı yüksek bulanların yeni tercihi ise 265 lira olan gram altın ve 132 lira fiyatıyla yarım gram altın oldu. Bursa Kapalı Çarşı kuyumcu esnafı Sercan Kaya, geçen yıla göre çeyrek altın satışlarında yüzde 30 oranında düşüş olduğunu, buna paralel olarak gram ve yarım gram altın satışlarında yüzde 100'e yakın bir artış gerçekleştiğini söyledi.

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