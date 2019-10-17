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  3. Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 17 Eylül 2019 çeyrek altın alış ve satış fiyatı

Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 17 Eylül 2019 çeyrek altın alış ve satış fiyatı

Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar" 17 Eylül 2019 çeyrek altın alış ve satış fiyatı

Çeyrek altın fiyatı 17 Ekim 2019 itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Yatırımcılar ve altın alacak vatandaşlar günlük fiyatları yakından takip ediyorlar. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 458,00 lira, Cumhuriyet altını 1.875,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 281,50 liradan işlem gördü. Haberimiz içerisinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Çeyrek altın alış ve satış fiyatı araştırılıyor. Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatların nasıl olduğunu öğrenmek istiyorlar. 17 Ekim’de altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 281,6 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı  dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 460 lira, Cumhuriyet altını da 1.882  liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1  altında 1.488 dolar seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 455.10 TL'den alınıyor, 465.41 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 281,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 458,00 lira, Cumhuriyet altını 1.875,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 281,50 liradan işlem gördü.     

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı ve çarşamba itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

                                                SALI                  ÇARŞAMBA             

                                               Alış       Satış      Alış       Satış     

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   281,80     282,00     281,30     281,50    

Cumhuriyet Ata Lira        1.857,00   1.878,00   1.854,00   1.875,00  

22 Ayar Bilezik(Gr.)       257,00     261,00     256,50     260,50    

Lira(Tam) Ziynet           1.815,00   1.835,00   1.812,00   1.832,00  

Yarım Ziynet               907,00     917,00     906,00     916,00    

Çeyrek Ziynet              454,00     459,00     453,00     458,00    

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