Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 17 Eylül 2019 çeyrek altın alış ve satış fiyatı

Çeyrek altın alış ve satış fiyatı araştırılıyor. Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatların nasıl olduğunu öğrenmek istiyorlar. 17 Ekim’de altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 281,6 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 460 lira, Cumhuriyet altını da 1.882 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.488 dolar seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 455.10 TL'den alınıyor, 465.41 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 281,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 458,00 lira, Cumhuriyet altını 1.875,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 281,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı ve çarşamba itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 281,80 282,00 281,30 281,50

Cumhuriyet Ata Lira 1.857,00 1.878,00 1.854,00 1.875,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,00 261,00 256,50 260,50

Lira(Tam) Ziynet 1.815,00 1.835,00 1.812,00 1.832,00

Yarım Ziynet 907,00 917,00 906,00 916,00

Çeyrek Ziynet 454,00 459,00 453,00 458,00