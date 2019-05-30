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30 Mayıs 2019 Perşembe 18:27 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:30

ÇAYKUR'da ikramiyeler yarın ödenecek

ÇAYKUR'da ikramiyeler yarın ödenecek

ÇAYKUR'da işçilerin ikramiyeleri yarın ödenecek. İkramiyeler cumartesi günü çekilebilecek.

ÇAYKUR'da işçilerin ikramiyelerinin yarın ödeneceği  bildirildi. ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaptığı yazılı açıklamada, işçilerin bayrama daha huzurlu bir şekilde girmelerine zemin hazırlamak amacıyla ikramiyelerinin yarın hesaplarına aktarılacağını bildirdi.     
İşçi personelinin 2019 sezonu birinci dilim ikramiye toplam tutarının 15 milyon lira olduğunu aktaran Alim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İkramiye bedellerinin tümü ilgili banka hesaplarına yarın aktarılacak. Çalışanlarımız 1 Haziran Cumartesi gününden itibaren ikramiyelerini ilgili banka hesaplarından çekebilecekler."

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