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  3. Çay üreticisi, izin için taahhüt verecek

Çay üreticisi, izin için taahhüt verecek

Çay üreticisi, izin için taahhüt verecek

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine çay üreticilerine verilecek seyahat izin belgesiyle ilgili genelge gönderdi.

Genelgeye göre, başvurular e-devlet’ten yapılacak. Çaykur’a kayıtlı çay üreticileri 19 Mayıs gece yarısından itibaren, çay bahçelerinin bulunduğu illere izin belgesi alarak gidebilecek. Çay üreticileri 14 gün boyunca, belirlenen alanlar dışında bulunmayacağına, Kovid-19 tedbirlerine uyacağına dair taahhütte bulunacak. Çaykur’a kayıtlı 200 bin üretici bulunuyor. 


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