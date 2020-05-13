Çay üreticisi, izin için taahhüt verecek

Genelgeye göre, başvurular e-devlet’ten yapılacak. Çaykur’a kayıtlı çay üreticileri 19 Mayıs gece yarısından itibaren, çay bahçelerinin bulunduğu illere izin belgesi alarak gidebilecek. Çay üreticileri 14 gün boyunca, belirlenen alanlar dışında bulunmayacağına, Kovid-19 tedbirlerine uyacağına dair taahhütte bulunacak. Çaykur’a kayıtlı 200 bin üretici bulunuyor.