Cari açıkta düşüş 'İVME' kazanacak

Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan yüksek katma değerli teknolojik ve ihracata dayalı üretime geçişle ilgili en somut adımlardan biri önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 'İVME Finansman Paketi'yle atıldı. Böylece geçtiğimiz nisan ayında dile getirilen banka kredilerinin bu hedefler doğrultusunda kullandırılmasının teşvik edilmesi süreci de bir ay geçmeden hayata geçirilmiş oldu.

46.2 MİLYAR DOLARLIK İKAME

Ekonomideki dengelenme süreciyle paralel olarak gerileyen ve bu yıl fazla vermesi beklenen cari işlemler dengesi, İVME Finansman Paketi’nin de katkısıyla orta ve uzun vadede daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. İVME Finansman Paketi’yle Türkiye’nin ithalatında yıllık 46.2 milyar dolarlık yer tutan hammadde, ara malı ve makine sektörlerinde ilk defa böylesine büyük bir kredi hacmi hedef doğrultusunda yönlendirildi.

ATIL KAPASİTE DEVREYE GİRİYOR

Cari açığı sorun olmaktan çıkarmak için ilk defa temel desteklenecek alan çalışması yapılırken bu kapsamda 43 kalem yatırım alanı belirlendi. İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlerin seçilmesi ile Türkiye’nin cari açık meselesine en somut politikalardan birisi hayata geçirilmiş oldu. Sadece yatırım alanında değil, 43 başlıkta halihazırda faaliyet gösteren firmalara da işletme desteği verilerek atıl ya da potansiyelin altında kalan kapasitelerin istenilen hedefler doğrultusunda devreye alınması sağlanmış olacak.

Bankaların riskini en aza indiren ürün

İVME paketi, sektörler için sağladığı avantajların yanında, TÜFE ve DİBS’e endeksli faiz oranları ile bankaların aktif bilançolarını hedge etmesi açısından da bankalar için yenilikçi ve avantajlı bir ürün sağlamış oldu. 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl vadeli sağlanacak yatırım kredisi, 150 milyon TL’ye kadar yatırımcılara sunulacak. 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz -azami 5 yıl olmak üzere- 30 milyon TL’ye kadar sağlanan işletme kredisi ve TÜFE ile DİBS’e endeksli krediler ile sektörlerin finansmana erişimi kolaylaşacak.

TARIM/SERACILIK

VADE

- İşletme kredileri: 14 ay

- Yatırım kredileri: 84 ay

TUTAR

- İşletme giderlerinin tamamına kredi

- Modern basınçlı sılama sistemi yatırımına % 100 kredi

- Seracılık ve mekanizasyon yatırımının %75’ine kadar kredi

FAİZ ORANI

- Üreticiye yansıyan yüzde 0-14.25 arasında

Gıda enflasyonu dengelenecek

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, İVME paketinin en önemli hedeflerinden birinin tarım sektörü olduğunu belirterek, "Domates ve biber gibi sera ürünlerinde hem üretim artışı hem de maliyet düşüşü olur. Bunun fiyatlarda da etkisi görülecek ve piyasayı regüle edecek ürün gamı çıkışı olabilecek" dedi.

İMALAT GÜÇLENECEK

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Paketin imalat sanayiinin milli gelirdeki payının daha üst seviyeye çekilebilmesi ve kendi özgün milli tekno-ekonomi politikasını belirlemede önemli bir rol oynayacak.

ÜRETİCİYE CAN SUYU

DEİK Başkanı Nail Olpak: Paketle üretim altyapısı güçlenecek. Özellikle son dönemde yatırım, istihdam ve üretim atağında etkin rol oynayacak firmalarımızın finansmanı açısından bir nevi can suyu olacak.

İSTİHDAMI ARTIRACAK

ATO Başkanı Gürsel Baran: Paketle ekonominin yapısı güçlendirilirken, istihdam ve ihracat artışı gerçekleşecek. İthalat bağımlılığını asgariye indirerek olan paket, cari işlemler dengesini pozitife çevirecek.