Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yakında yükselecek

Miray ÇİMEN

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya kısmının da keson batıma işlemi yapıldı. Köprünün dev bir proje olmasının ötesinde, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının da kanıtı niteliğinde bulunduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Ülkemizi onlarca yıl geriye götürmek isteyen, özgürlüğümüze, geleceğimize ket vurmak isteyenlere de bir gözdağıdır” dedi. 1915 Çanakkale Köprüsü - Lapseki Keson İndirme Töreni’ne katılan Turhan, köprünün Trakya ve Batı Anadolu Bölgesi’nde ekonomik ivmelenme sağlayacağını belirterek, “Feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı’ndan seyahat süresi 4 dakikaya kadar inecek” dedi.

AÇILIŞ 18 MART 2022’DE

İhalesi yapıldığında hedefin Mart 2023’te köprüyü açmak olduğunu anımsatan Turhan, “Ancak projenin daha erken bitmesi bizler için önemli” dedi. Avrupa Kule Keson temelini bu ayın başında batırdıklarını anımsatan Turhan, “Asya Kule Keson temelini de bugün batırdık. Yakın zamanda köprünün ayaklarının yükseldiğini de görmeye başlayacağız. 18 Mart 2022’de de bu dev projeyi tamamlayarak hem köprüyü Türkiye’ye kazandıracağız hem de Çanakkale’nin siluetini tekrar şekillendirmiş olacağız” diye konuştu.

Estetik tasarım örneği

Turhan, şöyle konuştu: "Toplam uzunluğu yan açıklıklar ve viyadükleriyle 4 bin 608 metreyi buluyor. Yüksekliği ise 3’üncü ayın 18’ini temsilen yaklaşık 318 metre olacak. Ayrıca dünyanın en yüksek mühendislik ve estetik tasarım örneklerinden biri olacak."

Gayrettepe-Havalimanı metrosu 2020 yılında hizmete açılıyor

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı’nda ‘İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği’ne ait basın odasının açılışını da yaptı. Turhan, Çin, Hindistan, Tunus, Karadağ, Cezayir ve Etiyopya’dan slot verdikleri 10 havayolu firmasının ilk kez İstanbul'a sefere başladığını söyledi. Havalimanı ulaşımında raylı sistem altyapısına da hız verdiklerini kaydeden Turhan, şunları söyledi: "Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro altyapısını biz yapıyoruz. Amacımız 2020’de bu hattı hizmete açmak. Halkalı-Yeni Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını inşa ediyoruz. Onun da yer teslimini martta gerçekleştirdik. Bu hattı da 2022’de hizmete açacağız.